Владивосток, 11 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. На фоне падающих рейтингов «партия власти» пытается давать позитивные новости — недавно в «Единой России» заявили о завершении маленькой победоносной войны с овощами, так как капуста, морковка и свекла с картошкой немного снизились в цене. И это в августе, когда идёт сбор урожая. Но вопрос в другом, почему власть вообще привязала «индекс россиянина» именно к этой группе овощей? Всё-таки, единороссы приняли страну с потребительской корзиной, в которой было и мясо, и фрукты, а в итоге уровень сытости граждан определяют всего четыре корнеплода, об этом написал в своём телеграм-канале политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

Капуста

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«Сразу возникает закономерный вопрос — на чем, на каком мясе этот борщ? Вот с ценами на белковые продукты и вовсе беда, позволить себе полноценный рацион ежедневно могут немногие. Самая дешевая курица — стала редкостью, более-менее можно позволить себе свинину, а вот говядина и баранина уже перекочевали в «премиальный» сегмент. Дешево можно купить только «суповой набор» из костей для того самого борща. Поэтому сегодня вновь популярен старый лозунг, времен выборов 1920-х годов в США: «Курицу в каждую кастрюлю!».

Так что попытка пиара «партии власти» на суповой теме обернулась спором о том, когда же в кастрюле появится мясо. «Прошла весна, настало лето — спасибо партии за это», — шутка про КПСС, которую вполне можно переложить на современность. Так что увлекаться битвами за урожай и посевные, единороссам не стоит. В итоге овощная тема может и вовсе сыграть в минус, раздражая избирателя своей мелочностью и безысходностью. Ведь мы всё время говорим про космос, цифровизацию и технологии, а в конечном итоге выживание в России определяется возможностью купить кочан капусты», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы снизить стоимость «борщевого» набора в России нужно сокращать количество посредников, заявил координатор партпроекта «Единой России» «Российское село», первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.