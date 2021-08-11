Ханты-Мансийск, 11 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Югре преодолён рубеж в полмиллиона вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом с своём Instagram-аккаунте сообщил 11 августа глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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«По состоянию на 11 августа первым компонентом вакцинированы 501 135 югорчан. Это 30% жителей Югры всех возрастов!», — сообщает главный врач Югры.

И отмечает, что на сегодня запас вакцины в медицинских организациях региона составляет более 75 тысяч комплектов доз.

Отметим, что население ХМАО, по данным регионального правительства на 1 января 2021 года, составляло 1 687 654 человек.