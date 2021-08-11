Нью-Йорк, США, 11 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий приобрёл недвижимость в центре Нью-Йорка. Об этом 11 августа пишет издание «Федеральное агентство новостей».

личный архив Стас Барецкий

По признанию шоумена, в новой квартире он планировал печатать гробы на 3D-принтере, чтобы «обрушить экономику США демпинговыми ценами на свою ритуальную продукцию». Однако Барецкому продали жильё, находящееся в аварийном состоянии: «Мне продали настоящие развалины! Такое фуфло втюхали! В стенах дыры, на полу куски строительного мусора», — негодует он.

Ранее Стас Барецкий предложил бесплатно похоронить певицу МакSим. По его словам, о таких вещах нужно думать заранее, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.