Волгоград, 11 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Обстоятельства ДТП в Калачевском районе Волгоградской области с участием трёх грузовиков уточнили 10 августа в полиции. При аварии пострадал ещё один легковой автомобиль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

34.мвд.рф ДТП в Калачевском районе

Установлено, что водитель фургона «Белава 1220RO» в 08:35 на 102 км автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский при завершении обгона столкнулся с остановившимся впереди грузовиком DAF с полуприцепом. После чего на фургон наехал MAN. От удара DAF откинуло на стоящий перед ним легковой BMW X4.

Фургон «Белава» оказался зажат между грузовиками, водитель от полученных травм скончался на месте.