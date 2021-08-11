Ульяновск, 11 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Мелекесском районе Ульяновской области в реке Мелекесска обнаружена нехватка кислорода и превышение по содержанию двух видов металла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Отбор проб воды в реке Мелекесска Ульяновской области

Пробы воды из Мелекесски были взяты в конце июля в 100 метрах выше от объекта захоронения промышленных отходов и в 500 метрах ниже. Производственная площадка расположена в 130 метрах от реки возле села Русский Мелекесс.

«Согласно данным исследования, в реке обнаружены превышения по химическому и биохимическому потреблению кислорода, а также по наличию в воде меди и железа», — говорится в сообщении ведомства.

В минприроды отмечают, что объект хранения отходов принадлежит федеральному надзору, поэтому все материалы направлены в управление Росприроднадзора.

Напомним, что ранее в Ульяновской области были отобраны пробы воздуха на отработанном полигоне твёрдых бытовых отходов возле села Красный Яр Чердаклинского района. Специалисты комплексной лаборатории Гидрометцентра проведут анализ на содержание вредных веществ. Причиной замера воздуха стало возгорание на полигоне.