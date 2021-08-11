Калужане на «Архипелаг-2121» представили новшество по здоровьесбережению
Калуга, 11 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Калужская область в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг — 2121» в Великом Новгороде представила проект «Регион как полигон здоровьясбережения: в 70 на 30». Об этом 11 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на автора концепции генерального директора НАО «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий», советника калужского губернатора по инновациям Ирину Пивинскую.
По её мнению, мечта людей в 70 лет иметь здоровье, как в 30, вполне осуществима. Уникальность калужского проекта — в организации площадки для создания и производства конечных биопродуктов принципиально нового поколения, занимающих уникальные ниши на мировых рынках.
Его поддержали спецпредставитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, которые подчеркнули необходимость пропаганды здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками. В представлении калужской программы технологического развития по здоровьесбережению приняли участие 27 регионов России.