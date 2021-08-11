Калуга, 11 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Калужская область в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг — 2121» в Великом Новгороде представила проект «Регион как полигон здоровьясбережения: в 70 на 30». Об этом 11 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на автора концепции генерального директора НАО «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий», советника калужского губернатора по инновациям Ирину Пивинскую.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР «Здоровье в порядке — спасибо зарядке!»

По её мнению, мечта людей в 70 лет иметь здоровье, как в 30, вполне осуществима. Уникальность калужского проекта — в организации площадки для создания и производства конечных биопродуктов принципиально нового поколения, занимающих уникальные ниши на мировых рынках.

«В центре нашей ставки человек и создание комплексной системы управления здоровьесбережением. При реализации проекта будут запущены новые бизнесы, создано около 1000 рабочих мест. Планируется развитие медицинского туризма. Для реализации проекта достигнуты договоренности о сотрудничестве с 19 регионами и вузами Российской Федерации, а также США — Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом. Лучший способ предсказать будущее — создать его. Давайте создадим вместе территорию здоровья, экологического комфорта и безопасности», — предложила Ирина Пивинская.

«Это действительно важно, если мы хотим жить долго, счастливо и выглядеть красивыми. Нам придется меняться. Мы сегодня говорим о таблетках и удивительных лекарствах, которые спасают и еще спасут жизни многих. Но я бы хотел пожелать всем быть здоровыми. А для этого нужно есть правильную пищу, вести здоровый образ жизни и пользоваться персональными помощниками, которые появятся в рамках этого проекта», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Его поддержали спецпредставитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, которые подчеркнули необходимость пропаганды здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками. В представлении калужской программы технологического развития по здоровьесбережению приняли участие 27 регионов России.