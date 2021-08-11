Москва, 3 декабря, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 2 декабря открылись снижением по доллару и евро. На американской сессии рубль усилил позиции против своих конкурентов на фоне общего ослабления доллара и роста цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Аппетит к риску вырос после того, как министр финансов США Стивоен Мнучин и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявили о начале переговоров по пакету помощи.

По итогам дня иностранные валюты подешевели к российскому рублю. Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 75,07 рубля, евро/рубль — на 0,67%, до 90,87 руб., фунт/рубль — на 0,93%, до 100,83 руб.

На вечерней сессии нефть и рубль обновили максимумы на новостях с переговоров ОПЕК+. Пара доллар/рубль снизилась до 75,07 руб. Нефть подорожала до $48,73 за баррель. ОПЕК+ продвинулась к сделке, но детали не разглашались.

Альянсу сегодня надо преодолеть разногласия и решить, наращивать добычу нефти на 1,9 млн баррелей в день с января или нет.

Сегодня, 3 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,15. Участники рынка ожидают результаты встречи ОПЕК+. Пара доллар/рубль приблизилась к уровню 75 рублей.

Если ОПЕК+ согласится продлить соглашение на 2−3 месяца, то стоит ожидать укрепления рубля до 74 рублей. Внешний фон временно на стороне рубля, поэтому покупателям ничего не мешает продолжить укреплять рубль.

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