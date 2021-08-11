Екатеринбург, 11 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выписали штраф 27-летнему тиктокеру под псевдонимом «Майор Гром», который носил форму ГИБДД, находясь за рулём. Об этом сообщают журналиcты со ссылкой на источник.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

По информации «КП-Екатеринбург», инспекторы составили на блогера протокол за незаконное ношение форменной одежды. Тиктокер снимал ролики в образе сотрудника ГИБДД. Саму форму у него обещают конфисковать.

Теперь «Майору Грому» предстоит выплатить штраф от 1000 до 1500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогера Юрия Хованского включили в перечень экстремистов Росфинмониторинга.