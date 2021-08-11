Саров, Нижегородская область, 11 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. На территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии сохраняются очаги возгорания. На территории ЗАТО Саров (Нижегородская область) горение отсутствует, сообщает в официальном аккаунте в социальной сети РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр) со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации пожара.

Пресс-служба МЧС по Мордовии Дым над заповедником

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Уточняется, что задымление, которое наблюдается в городе, обусловлено тлением торфяников в заповедной зоне.

Накануне для тушения наиболее опасных участков пожара был запущен встречный пал — выжигается лесная подстилка для увеличения ширины препятствия, через которое может произойти переброс огня. Для недопущения новых очагов возгорания ведется проливка удаленных площадок ядерного центра.

На месте продолжает работу группировка сил и средств в составе 1192 человека и около 110 единиц техники. По-прежнему продолжает работу авиация. Только за 10 августа вертолетами Ми-8, самолетами Ил-76 и самолетом-амфибия Бе-200 произведено 123 сброса воды.

В штабе подчеркнули, что на территории Сарова из участников ликвидации пожара погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. По состоянию на утро 10 августа, по данным Единой дежурной диспетчерской службы Темниковского района, площадь активного горения составляла 20 гектаров, площадь, пройденная огнем, увеличилась до 4,5 тыс. гектаров.

В работах по ликвидации пожара принимали участие силы и средства управлений МЧС по Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областям. Работает авиация Минобороны и МЧС России.

В Сарове и Темниковском районе продолжает действовать режим ЧС.