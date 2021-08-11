Сатка, Челябинская область, 11 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Сатке Челябинской области местную жительницу осудили за гибель трёхлетней дочери. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, тело было найдено утром 4 декабря в сенях частного дома. Оказалась, что девочка вышла в неотапливаемые сени дома, а вернуться в дом не смогла, потому что дверь плотно закрылась.

Мать девочки обвинили в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил ей 1 год и 3 месяца условно.