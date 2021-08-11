Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. С начала 2021 года по июнь включительно на автозаводах в Санкт-Петербурге было выпущено на 36,2% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Петростат.

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В общей сложности автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota, которые выпускают автомобили в Санкт-Петербурге, произвели за отчетный период 187 тыс. новых легковушек.

Стоит отметить, что рост выпуска продукции был зафиксирован на всех трех автомобильных заводах Санкт-Петербурга. Так, производство на предприятии Hyundai выросло на 40%, а Nissan — на 24%.

Эксперты связывают рост выпуска автомобилей в Санкт-Петербурге с низкой базой 2020 года, когда автозаводы были вынуждены приостанавливать производство в связи с пандемией.

Напомним, самыми распространенными автомобилями в Санкт-Петербурге являются кроссоверы и внедорожники. На начало 2021 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 570 514 таких машин.

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