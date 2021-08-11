Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Роспотребнадзор закрыл несколько летних оздоровительных лагерей в Ленинградской области из-за выявленных грубых нарушений. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области Ворота в летний оздоровительный детский лагерь «Мечта» в Ленобласти

В настоящий момент на надзоре регионального управления состоят 510 летних оздоровительных учреждений (ЛОУ), из них 71 стационарная загородная организация для детей школьного возраста, один палаточный лагерь, 24 лагеря труда и отдыха и 414 учреждений с дневным пребыванием. В первую смену функционировало 464 ЛОУ, во вторую смену — 153 ЛОУ. Как объяснили в ведомстве, уменьшение числа лагерей связано с прекращением работы оздоровительных организаций с дневным пребыванием детей.

«По итогам двух смен летней оздоровительной кампании 2021 года выраженный оздоровительный эффект получили 97,4% детей, слабый оздоровительный эффект получили 2,4% детей и у 0,2% детей оздоровительный эффект отсутствовал», — подытожили в управлении.

В течение лета специалисты внепланово проверили 349 лагерей. Как заметили в Роспотребнадзоре Ленобласти, нарушения санитарного законодательства, выявленные в ходе проверок, касались, в основном, несоблюдения режима эксплуатации организаций, и были устранены незамедлительно после их выявления.

«Вместе с тем, грубые нарушения санитарного законодательства выявлены в ряде ЛОУ, послужили основанием для вынесения Управлением протоколов о временном запрете деятельности данных учреждений, — подытожили в ведомстве. — Юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа».

Ранее ИА сообщало, что из-за выявленных нарушений был закрыт лагерь «Мечта». Внимание к летнему оздоровительному лагерю в Приозерском районе Ленобласти надзорные органы обратили в начале июня, после того как на организацию отдыха детей пожаловалась одна из матерей воспитанников. Женщина рассказала, а позже ее слова подтвердились, что в «Мечте» не была организована надлежащая воспитательная работа. Кроме того, со стороны ряда отдыхающих малолетних, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, систематически допускались факты противоправного поведения в отношении других детей.