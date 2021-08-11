Пенза, 11 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Пензенской области в рамках модернизации первичного звена здравоохранения пополнился автопарк санитарного транспорта. Торжественная церемония передачи техники с участием врио губернатора Олега Мельниченко прошла 11 августа.

Правительство Пензенской области Вручение ключей от новых санитарных машин

В этом году в Пензенской области создадут 74 модульных фельдшерско-акушерских пункта, построят восемь современных врачебных амбулаторий. Также в рамках реализации всероссийского проекта по модернизации первичного звена здравоохранения обновляется автопарк. В январе этого года поступили первые 13 автомобилей.

Сегодня врио главы региона вручил ключи от 12 машин центральным районным и участковым больницам. Поставка спецтранспорта продолжится, заверил он. В октябре планируется передать в пензенские медучреждения еще семь единиц автотранспорта.

В период с 2021 по 2025 год по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется закупка 144 единиц санитарного автотранспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в селе Булычёво Иссинского района Пензенской области построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП появился и в селе Верхозим Кузнецкого района. Медицинские объекты возвели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области».

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