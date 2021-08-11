Ереван, , 11:02 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана направили боевые дроны в направлении позиций армянских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Беспилотник Don Ramey Logan

«Противник применил ударные беспилотные летательные аппараты в направлении боевых позиций Армии обороны», — говорится в заявлении армянского военного ведомства.

Сообщается, что дроны были применены 11 августа в 08:28 и 08:58 по местному времени (07:28 и 07:58 мск). Потерь у армянской стороны нет.

Пресс-служба МО Армении также обнародовала фотографии обломков летательных аппаратов. Сообщается, что информация об инциденте будет доведена до руководства российской миротворческой миссии.

Стоит отметить, что 12 мая на армяно-азербайджанской границе начал разворачиваться новый виток конфликта, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.

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