Дым в Якутии может привести к росту заболеваемости COVID-19 — мнение
Якутск, 11 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Длительная и сильная задымлённость в Якутии негативно влияет на состояние здоровья людей сразу по нескольким параметрам. Мнение врача Николая Григорьева, опубликовало ИА SakhaDay. Из-за долгого отсутствия на территории республики прямых солнечных лучей якутяне не успели получить достаточное количество витамина D, констатировал эксперт.
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Он также подчеркнул, что витамин D повышает сопротивляемость стрессу и его дефицит приводит к хронической усталости и тревожности. А вдыхание дыма создаёт окислительный стресс для организма и провоцирует гибель нейронов. Врач пошутил, что лучший способ поправить здоровье — это уехать из Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии всё лето горят леса. В населённых пунктах и столице республики часто наблюдается сильная задымлённость, которая не пропускает солнечные лучи.