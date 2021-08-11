Москва, 11 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. На предприятиях концерна «Алмаз-Антей» началось серийное производство ракет для зенитной системы нового поколения С-500 «Прометей», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

«В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны РФ и концерном «Алмаз-Антей», идет изготовление серийных ракет», — сказал источник.

Другой собеседник агентства сообщил, что в настоящее время идут госиспытания С-500, проводимые на одном из полигонов на юге России. По его словам, их планируют провести до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент России Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, заявил о завершении испытания зенитной ракетной системы С-500.

Читайте также: Появилось видео испытаний новейшей ЗРС С-500 «Прометей»