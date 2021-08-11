Донецк, 11 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 11 августа провели обстрел пригорода Донецка и Ясиноватой с использованием артиллерийских орудий и крупнокалиберных минометов. Об этом 11 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что в первый раз ВСУ обстреляли из подконтрольного Киеву населенного пункта Новомихайловка территорию в направлении села Луганское под Донецком, выпустив в 03:26 (совпадает с мск) 12 снарядов калибром 122 мм.

При этом позже, в 06:20, силовики Украины обстреляли Ясиноватую из находящегося под контролем украинской стороны населенного пункта Новоселовки. Всего было выпущено 12 мин калибром 120 мм.

Также отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины через задействование координационного механизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Луганской Народной Республики находится более десяти массовых захоронений жителей, погибших в результате действий боевиков вооруженных сил Украины в Донбассе.