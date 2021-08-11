Черкесск, 11 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии проведут санитарную рубку деревьев. В городе уберут тополя, которые представляют опасность для жителей Черкеска и гостей. Старые высокие деревья, которые зачастую не выдерживают натиска непогоды и рушатся при сильном ветре на здания, автомобили и линии электропередачи, будут заменены на другие виды насаждений, сообщила мэрия Черкесска на официальной странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшее дерево

В качестве примера администрация Черкесска привела случай, когда во дворе многоэтажного жилого дома №160 по улице Карла Маркса упал огромный тополь, из-за чего была разрушена крыша соседнего здания, гараж и повреждена линия электропередачи.

Как оказалось, у внешне здорового дерева были сгнившие корни и он обрушился, не выдержав стихии.

«Аварийные деревья будут планомерно менять на другие виды. Вопрос будет тщательно проработан с привлечением экспертов. При компенсационной высадке предпочтение будет отдано деревьям, наиболее эффективно поглощающим углекислый газ», — сообщили в пресс-службе мэрии.