Стокгольм, 11 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Национальный институт экономических исследований Швеции оставил свой макропрогноз по восстановлению экономики страны почти неизменным по сравнению с июньским отчетом. Однако экономистов по-прежнему настораживает распространение «Дельта"-варианта SARS-CoV-2 в стране в последние недели. Об этом 11 августа сообщил новостной портал Omni.

Pixabay.com Рост ВВП

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«Оценка того, что экономическая ситуация продолжит улучшаться в течение осени и зимы, также основана на предположении, что проблемы, связанные с производством компании Cementa на Готланде, не приведут к полному дефициту [цемента]», — говорится в прогнозе ведомства.

Напомним, что ранее правительство Швеции во избежание срыва инфраструктурных проектов продлило разрешение компании на добычу известняка.

В этом году рост ВВП Швеции по-прежнему прогнозируется на уровне 4,4%. На 2022 год прогноз повышен на 0,1% до 3,6%.

Инфляция, как ожидается, останется на уровне в 2,1% в этом году, и составит 1,7% в следующем.