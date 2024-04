Вашингтон, 11 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Компания Microsoft анонсировала будущие новинки сервиса Xbox Game Pass. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Microsoft Xbox Game Pass

До конца года библиотеку Xbox Game Pass пополнят Stardew Valley, Evil Genius 2, Pupperazzi, Libary of Ruina и Aragami 2. Представители Microsoft также заявили, что в библиотеку сервиса добавят ролевую игру Pathfinder: Wrath of the Righteous, однако позже сообщили, что «это была ошибка».

Напомним, что Xbox Game Pass — это сервис подписки для обладателей консолей Xbox и компьютеров с операционной системой Windows. Он позволяет получать доступ к обширной библиотеке видеоигр.