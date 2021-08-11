Барнаул, , 10:55 — REGNUM Идею увеличить размер МРОТ до 20 тыс. рублей руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов считает похвальной, но — заимствованной. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

Деньги Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Идея, конечно, похвальная, но заимствованная — Справедливая Россия — За правду уже долгое время требует повышения МРОТ и прожиточного минимума. В нашей предвыборной программе предлагается повысить их до 31 тысячи рублей (это тот минимум, которого, по мнению учёных, должно хватить человеку для достойной жизни).

Тот факт, что в преддверии выборов, с идеей существенного повышения МРОТ вышла и ЛДПР меня нисколько не удивляет — Жириновский всегда тонко чувствует конъюктуру. Я уверен, что общими усилиями нам в скором времени удастся добиться ощутимого повышения и МРОТ, и прожиточного минимума (от которого считаются многие социальные выплаты), поскольку в нынешних условиях это одно из самых действенных направлений борьбы с бедностью — главной, по мнению социалистов, проблемой современной России».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен до 20 тыс. рублей в месяц, внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. По его словам, новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума не привел к существенному увеличению МРОТ.

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