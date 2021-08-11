Пхеньян, 11 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В столице КНДР расширили список культурных, спортивных и развлекательных и других объектов, которые можно посещать иностранцам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальную страницу посольства России в КНДР в соцсети Facebook.

(сс) conan_mizuta Пхеньян

Согласно опубликованным данным, российское посольство получило соответствующее уведомление от министерства иностранных дел КНДР. В нём говорится о том, что к 299 культурным, спортивным, развлекательным объектам, торговым точкам и пунктам социально-бытового обслуживания в Пхеньяне, доступных для иностранцев, были добавлены ещё 22 объекта.

Среди них: Музей корейской революции, Монумент идей чучхе, Триумфальная арка, Пхеньянский центр культуры, Музей корейских марок и так далее.

Некоторые эксперты предполагают, что таким образом Северная Корея пытается возобновить туристическую деятельность в условиях пандемии коронавируса.