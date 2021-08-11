Москва, 11 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Мёд употребляют большинство жителей России (82%). Ежедневно его едят 16%, несколько раз в неделю — 18%, несколько раз в месяц — 20%, несколько раз в год — 20%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мёд

Самые популярные у граждан сорта меда — цветочный (49%), липовый (38%), гречишный (27%), майский (11%), горный, акациевый и донниковый (по 6%). Не важен сорт меда 6% опрошенных.

Употребляют мёд, потому что им нравится вкус 39% респондентов, он полезен — 34%, в лечебных целях — 13%, как альтернативу сахару — 10%. В основном граждане покупают мёд у пчеловодов-любителей (54%), на рынках (21%) и в магазинах (13%).

Опрос по телефону проведен 8 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в пятый раз готовятся провести фестиваль «Анучино — медовое раздолье!».

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