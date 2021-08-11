Стокгольм, 11 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Должны ли власти Швеции помочь местным переводчикам в Афганистане, которые сотрудничали со шведами и жизням которых теперь угрожают боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению «Умеренных», ответ является, безусловно, положительным. В свою очередь министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон назвал инициативу оппозиции отдать приоритет афганцам при предоставлении убежища «неразумной». Однако спустя несколько часов Йоханссон свою позицию изменил. Об этом 10 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Первоначально Йоханссон сослался на то, что Швеция может принять только 5 000 человек по квоте для беженцев, в то время как призыв «Умеренных» министр оценил в 10 000 новых переселенцев, на что операционные возможности его министерства не рассчитаны.

Вскоре Йоханссон смягчил свою позицию.

«Мы сказали следующее: правительство не может решать, кому будет позволено приехать сюда, а кому — нет. Потому что тогда мы нарушим «Форму правления». С другой стороны, органы власти, миграционное агентство Швеции и вооруженные силы Швеции могут совместно урегулировать этот вопрос, и это тоже будет своего рода решением», — заявил Йоханссон в интервью SVT.