Берлин, 11 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Общефедеральная забастовка машинистов пассажирских поездов, которая продлится 48 часов, началась с 02:00 (03:00 мск) в Германии. О проведении стачки ранее объявил профсоюз GDL.

Давид Сикейрос. Забастовка

При этом с вечера 10 августа в стране также началась забастовка машинистов грузовых поездов.

Кроме того, ранее глава профсоюза GDL Клаус Везельски рассказал о требованиях сотрудников железной дороги к концерну Deutsche Bahn, которые намерены получить повышение заработной платы в 2021 году на 1,4%, а также выплаты единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией в размере €600. При этом в концерне посчитали такие требования «эскалацией в неподходящее время».

Указанная протестная акция может парализовать железнодорожное сообщение в стране. Вместе с тем, Deutsche Bahn отменил 75% поездов дальнего следования в ближайшие двое суток и пообещал провести бесплатную замену билетов всем пассажирам, которых затронет забастовка.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа работники сферы здравоохранения в Нигерии объявили бессрочную общенациональную забастовку из-за задержек с выплатой заработной платы.