Берлин, 11 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz представила на авторынке Европы новый электромобиль EQS, который является альтернативой S-Class с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-benz.com Mercedes-Benz EQS

Дилеры немецкой марки уже приступили к сбору заявок на новинку. Mercedes-Benz EQS будет предлагаться в двух версиях — EQS 450+ и EQS 580 4Matic.

Начальная версия EQS 450+ получила электродвигатель мощностью 333 л. с., который находится на задней оси. Комплектуется электромотор батареей ёмкостью 108 кВт/ч. На одном заряде электрокар с таким аккумулятором может проехать 680 км пути.

С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 6,2 с. При этом максимальная скорость равна 210 км/ч. Цена EQS 450+ составляет 106 374 евро (9,2 млн рублей).

EQS 580 4Matic, получивший полный привод, имеет два электромотора, суммарная мощность которых составляет 523 л. с. и 855 Нм крутящего момента. До «сотни» такой электрокар разгоняется за 4,3 с., а на одном заряде может проехать 620 км. Стоимость такой версии составляет от 135 529 евро (11,7 млн рублей).

Ранее Mercedes-Benz представил бронированную версию седана S680 Guard 4Matic.

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