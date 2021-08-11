Уфа, 11 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Работодатель в Башкирии оштрафован на более чем 300 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда, в результате чего пострадал работник ООО «Салют-Торг». Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Сообщается, что несчастный случай произошёл 25 мая в Уфимском районе на территории магазина в селе Дмитриевка. Товарный оператор перемещал по площадке для разгрузки товара с машин паллет с сахаром при помощи гидравлической тележки. В какой-то момент он оступился и упал с эстакады высотой около одного метра.

Отмечается, что врачи в больнице диагностировали у рабочего тяжёлую черепно-мозговую травму.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест, а также из-за нарушения требований транспортировки грузов с использованием гидравлической тележки.

«За допущенные нарушения требований охраны труда работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пострадавшей на производстве женщине выплатят компенсацию.