Мехико, 11 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Власти Мексики обратились с призывом к странам «Группы двадцати» (G20) отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами. Об этом на пресс-конференции сообщил глава министерства иностранных дел страны Марсело Эбрард, пишет мексиканская газета El Financeiro.

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«По указанию президента страны мы призвали государства — члены G20 признать все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), то есть не заниматься геополитикой в вопросах вакцин», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«Если ВОЗ признает и одобряет вакцину, все страны должны сделать то же самое», — уверен Эбрар.

Также отмечается, что инициатива направлена на стимулирование восстановление глобальной экономики и ускорение прекращения пандемии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ряд западных стран ведут целенаправленную кампанию против российских вакцин от коронавируса. По его словам, Запад отказывается признать, что наработки российских учёных способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества.

В качестве примера он привёл Бразилию, где администрация США использовала представительство минздрава южноамериканской страны для того, чтобы убедить правительство отказаться от вакцины «Спутник V».