Иркутск, 11 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По информации Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 13 августа местами в регионе ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

"Это лесные массивы Катангского, Киренского, Нижнеилимского, Братского, Чунского, Казачинско-Ленского, Качугского, Жигаловского, Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Балаганского, Боханского, Баяндаевского, Иркутского, Ольхонского районов», — сообщают иркутские спасатели.

По их словам, в лесах регионального характера на территории Усть-Кутского муниципального образования, Мамско-Чуйского, Киренского района, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Чунского районов, где сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары, бушующие в Якутии и на севере области, почувствовали в 736 населенных пунктах 20 районов и девяти городских округах Приангарья.

Читайте также: Дым от якутских пожаров почувствовали в 20 районах Приангарья