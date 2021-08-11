Стокгольм, 11 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в усадьбе Анни Халтквист уже несколько лет водятся лошади, куры и кошки, у нее никогда не было проблем с такими вредителями, как крысы. Однако совсем недавно ей пришлось столкнуться с настоящим нашествием грызунов. Как рассказа женщина в интервью местной газете Smålandsposten, причиной всему служит незаконная свалка в Мархулте (лен Крунуберг, Швеция).

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Всего за две недели Анни нашла в установленных на усадьбе ловушках 55 крыс. Однако обычные ловушки не помогли, и тогда женщина решила связаться с муниципальными властями, которые направили на ее участок дезинфекторов.

Отмечается, что соседи Анни тоже жалуются на крыс, которые развелись после появления в округе свалки.

«Им пришлось установить специальные звуковые устройства, которые отпугивают крыс», —рассказала женщина журналистам SVT.

Местные жители также страдают от чаек, которые летают не только над расположенными недалеко от их домов кучами мусора, но и над частными домовладениями.