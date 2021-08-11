Звезда «Отряда самоубийц» получила одну из главных ролей в сиквеле «Соника»
Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Британский актёр Идрис Эльба сыграет говорящую ехидну Наклза в продолжении фильма «Соник в кино». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Sega, Sonic Team
Соник Супер Ёжик
https://twitter.com/idriselba/status/1425174698007138304
Эльба опубликовал изображение руки Наклза и подписал его «Тук-тук». На съёмках компанию актёру составят Бен Шварц, Джим Керри, Джеймс Марсден, Тика Самптер, Адам Палли и Наташа Роуэлл.
Премьера сиквела «Соника в кино» должна состояться 8 апреля 2022 года. Известно, что помимо Соника и Наклза, в фильме также появится говорящий лис Тейлз — ещё один персонаж из видеоигры Sonic the Hedgehog.