Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Британский актёр Идрис Эльба сыграет говорящую ехидну Наклза в продолжении фильма «Соник в кино». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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https://twitter.com/idriselba/status/1425174698007138304

Эльба опубликовал изображение руки Наклза и подписал его «Тук-тук». На съёмках компанию актёру составят Бен Шварц, Джим Керри, Джеймс Марсден, Тика Самптер, Адам Палли и Наташа Роуэлл.

Премьера сиквела «Соника в кино» должна состояться 8 апреля 2022 года. Известно, что помимо Соника и Наклза, в фильме также появится говорящий лис Тейлз — ещё один персонаж из видеоигры Sonic the Hedgehog.