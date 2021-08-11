Ижевск, 11 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Удмуртии до настоящего момента план уборки зерновых выполнен на 61%. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Пресс-служба минсельхоза Удмуртии Засуха

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Всего намолочено 291,2 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет в среднем 17 центнеров с гектара, что значительно ниже показателя 2020 года — 26 центнеров с гектара. Максимальный показатель урожайности наблюдается в Камбарском районе — 23 ц/га, В Шарканском и Вавожском районах — 22 и 21 ц/га соответственно.

Урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи, всего пострадали хозяйства в 13 районах.

Сейчас в республике план озимого сева выполнен уже на 8%. Под яровой сев подготовлено около 9% запланированной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в республике была введена ЧС (чрезвычайная ситуация) из-за жары. С конца апреля на территории Удмуртии аномальная жара с отклонением от нормы на 16 °C, крупный град — до 30 мм, ветер — до 28,4 м/с, почвенная засуха и суховей, поясняла министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

На прошлой неделе она говорила, что уже сейчас ущерб от засухи оценивается примерно в 2,5 млрд рублей. От засухи пострадали 228 сельхозпредприятий или 20% от числа всех хозяйств.