Баку, 11 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил, находящихся возле границы. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Подразделения вооруженных сил (ВС) Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечарского района из оружия различного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обстрел произошел в ночь на 11 августа. Сообщается, что потерь среди азербайджанских военнослужащих нет.

Напомним, 12 мая на армяно-азербайджанской границе обострилась обстановка, когда группа военнослужащих Азербайджана вошла на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что таким образом осуществляется «корректировка границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.