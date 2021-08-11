Стокгольм, 11 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В связи с наличием чрезвычайных обстоятельств правительство Швеции 10 августа приняло решение о продлении на восемь месяцев разрешения одной из компаний добывать на острове Готланд известняк, столь необходимый для производства цемента. Об этом, как передает новостная служба SVT Nyheter, сообщил министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды в ходе пресс-конференции Пер Болунд.

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«Речь идет о экстраординарной ситуации, в которой мы оказались, и она требует экстраординарных мер», — подчеркнул министр.

Ради продолжения работы предприятия на Готланде правительство страны объявило, что внесет временные изменения в экологический кодекс. Если бы шведские власти этого не сделали, то в стране наблюдался бы огромный дефицит цемента, что поставило бы под угрозу реализацию крупных инфраструктурных проектов.

«Это будет означать, что текущее разрешение [которое есть у компании] будет продлено и дальше», — отметил Болунд.