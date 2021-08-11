Владикавказ, 11 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. После ЧП в больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказе требуется определить причины аварии и не допустить их повторения в будущем, отметил врио главы Северной Осетии в ходе оперативного совещания 10 августа.

Больница

«Задача следующая: определить роль всех должностных лиц, начиная от Минздрава, Росздравнадзора, Ростехнадзора, руководства больницы и т.д. в причинах этой аварии. Как так получилось? Как и когда были установлены емкости с кислородом в КБСП? Кто этим занимался?» — приводит слова врио главы РСО-Алания его пресс-служба.

По словам Меняйло, в больнице не было резервной линии подачи кислорода. При этом денежные средства на неё были выделены месяц назад. Все эти факты должны быть проверены, и виновные должны понести наказание, подчеркнул руководитель республики.

В Северную Осетию вызвали специалистов для проведения аудита кислородных систем в медицинских учреждениях. По слвоам руководителя республики, проводить аудит будет специальная лицензированная компания.