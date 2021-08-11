Варшава, 11 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая со скандалом покинула Олимпиаду в Токио, отказавшись возвращаться в Минск и попросив политическое убежище в Польше, присоединится к польскому легкоатлетическому клубу Orlen Sports Team и продолжит там свою карьеру. Об этом сообщила пресс-служба данного клуба на своей странице в Twitter.

FISUTV Кристина Тимановская

«Надеемся, что Кристина Тимановская, присоединившаяся к нашему клубу, очень скоро вернется на спортивные соревнования. Наша организация, принимая спортсменов, оказавшихся в такой сложной ситуации, выполняет важные социальные функции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Олимпиады в Токио Кристина Тимановская раскритиковала руководство белорусского олимпийского комитета из-за организационных недоработок. Её из-за этого отстранили от участия в соревнованиях в Токио. Спортсменку отвезли в аэропорт, чтобы она направлялась на Родину. Однако там Кристина Тимановская обратилась в японскую полицию, заявив, что опасается за свою безопасность. Позже спортсменка была принята в посольстве Польши, где получила гуманитарную визу.