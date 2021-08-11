Мальмё, Швеция, 11 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. 10 августа в Сконе (юг Швеции) стартовала запланированная иммунизация от COVID-19 жителей в возрасте 16—17 лет. Отмечается, что интерес к вакцинации среди молодежи настолько большой, что в одной из крупнейших частных клиник в лене спустя несколько часов завершилась запись на прием из-за нехватки свободного времени в графике медперсонала. Об этом написала газета Aftonbladet.

NIAID Вакцинация

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Так, в одном из самых крупных конференц-залов в Мальмё Stadionmässan 300 из 900 вакцинированных 10 августа оказались молодые люди в возрасте 16 и 17 лет.

«Они у нас сидят в зоне ожидания, и мы относится к ним с повышенным вниманием», — рассказала в интервью журналистам радиостанции P4 Malmöhus Карина Халлберг, работающая в одном из центров вакцинации.

Отмечается, что для получения прививки несовершеннолетние должны предоставить согласие опекунов или пройти специальный тест, состоящий из пяти вопросов, если заверенного разрешения у них при себе нет.