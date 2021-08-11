Иркутск, 11 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Масштабные лесные пожары, бушующие в Якутии и на севере области, задымляют всё большие территории. Как сообщает 11 августа территориальное ГУ МЧС РФ, за прошедшие сутки гарь почувствовали в 736 населенных пунктах 20 районов и девяти городских округах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проведены замеры атмосферного воздуха в городах Иркутске, Усть-Куте, Братске, Усть-Илимском районе и городе Тулуне, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал инициативу Рослесхоза и Минприроды РФ ввести межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров в Иркутской области и Якутии.

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