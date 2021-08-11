Улан-Удэ, 11 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Улан-Удэ, по данным на сегодня, 11 августа, уровень воды в реке Селенга составил 224 см. Рост за сутки — 12 см. Уровень воды в реке Уда — 147 см. Снижение за сутки — 2 см. Об этом сообщила мэрия города.

Bgelo777 Селенга. Улан-Удэ

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«До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге — не менее 230 см, критическая отметка — 330 см. На реке Уда — 230 см, критическая отметка — 400 см», — уточняют власти.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 августа, уровень воды в реке Селенга составлял 212 см. Рост за сутки — 4 см.