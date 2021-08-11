Ярославль, 11 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области откроют новый выездной пункт вакцинации от коронавируса. Специальный автобус будет стоять напротив центрального входа в ТРЦ «Виконда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Медики будут работать с 11.00 до 18.00 с 11 по 13 августа. Как сообщает пресс-служба, на следующие дни график будет скорректирован. Всё будет зависеть от востребованности пункта у граждан.

Сейчас в Рыбинске выездные пункты вакцинации действуют в общественно-культурном центре, ТЦ «Сенная площадь» и в МФЦ. Всего в городе полностью завершили вакцинацию 39 тысяч 756 человек.