Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 11 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. На Ямале вертолёт Ми-8 с вахтовиками на борту вернулся на площадку вылета. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Dmitry Terekhov Вертолёт Ми-8

Инцидент произошёл 10 августа. Командир воздушного судна Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» выполнял коммерческий рейс из Нового Уренгоя для Бурэнерго на Пякяхинское месторождение. После взлёта воздушного судна он сообщил об отказе авиагоризонта, завале более 10 градусов. И принял решение о возврате на посадочную площадку Бурэнерго. На борту находились три члена экипажа, 22 пассажира. Пострадавших нет.

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.