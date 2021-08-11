Стокгольм, 11 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Стокгольме продолжает расти число пациентов, проходящих лечение от COVID-19 в столичных больницах. Об этом 10 августа написала газета Aftonbladet со ссылкой на отчет местной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Между 30 (26 июля — 1 августа) и 31 (2−8 августа) неделями число случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 40%. Сейчас 57 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в больницах. 6 из них находятся в реанимации.

«Развитие ситуации вызывает беспокойство, поскольку ситуация движется не в правильном направлении. На этой неделе у нас почти 2 000 новых случаев заражения на фоне того, как мы вступаем в период, когда жители Стокгольма возвращаются в школу и на работу», — говорится в пресс-релизе главного инфекциониста Стокгольма Марии Остлунд.