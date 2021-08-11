Москва, 11 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Экономика РФ в 2021 году может показать очень оптимистичные результаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Pixabay.com Рост ВВП

«Многие страны сейчас показывают восстановительный рост ВВП, и есть все основания ожидать, что Россия также покажет оптимистичные результаты, — сказал Хестанов. — Темп восстановительного роста в России может быть 5% и выше, но каким именно будет рост, сейчас сказать трудно — огромное влияние окажет динамика так называемой «третьей волны». Любые прогнозы пока неустойчивы и во многом зависят от эпидемиологической ситуации. Другие факторы, потенциально имеющие влияние на динамику ВВП, на фоне пандемии являются менее значимыми».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году не стоит ждать устойчивого и высокого экономического роста РФ.