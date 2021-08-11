Сакраменто, США, 11 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В результате лесного пожара «Дикси», который бушует в американском штате Калифорния с середины июля, повреждено или уничтожено 954 строения. Об этом 11 августа сообщает управление штата.

Лесной пожар

Уточняется, что пламенем было уничтожено 893 здания и еще 61 строение получило повреждения.

При этом известно, что природный пожар «Дикси» охватил территорию 197 тыс. га, став самым масштабным пожаром в Калифорнии за все время наблюдений. Вместе с тем, на данный момент пожарные смогли локализовать только 25% очагов возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет Ил-76 МЧС РФ со вторым эшелоном спасателей Ногинского спасательного центра вылетел в Якутию из подмосковного аэропорта «Жуковский».