Аньхой, Китай, , 10:31 — REGNUM В практическую плоскость перешло сотрудничество Китая и Узбекистана в области производства вакцины от коронавирусной инфекции. На днях состоялась церемония подписания соглашения между биоформацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom из КНР и компанией из Узбекистана Jurabek Laboratories. Об этом 10 августа сообщает Синьхуа, подчеркивая, что подписание прошло под председательством Канцелярии по международным делам Народного правительства восточно-китайской провинции Аньхой.

Глава аньхойской правительственной Канцелярии Юн Чэнхань в своем выступлении выразил надежду, что углубление взаимодействия с Узбекистаном в данной сфере распространится и на другие потенциальные области сотрудничества.