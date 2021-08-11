Появились фотографии нового седана Changan Uni-V
Пекин, 11 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Сети опубликованы фотографии нового седана Changan Uni-V. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
Uni-V по своему внешнему виду напоминает кроссовер Uni-T. Модель получила заостренные фары, большую радиаторную решетку и спортивный бампер. При том, что наружные боковые зеркала отличаются заостренной формой, выдвижные ручки дверей и профиль крыши получились более обтекаемыми.
Представляющие единую линию задние фонари визуально расширяют модель. Uni-V оснащен спортивным выхлопом с большими насадками глушителя, а также спойлером, который автоматически поднимается на больших скоростях.
По предварительным данным, автомобиль будет оснащаться 187-сильным мотором объёмом 1,5 л, который будет развивать максимальную скорость в 205 км/ч. Ожидается, что модель также будет оснащаться гибридной установкой.
Напомним, до конца 2021 года китайская компания Changan планирует представить на российском авторынке новый кроссовер Uni-K.
Читайте также: Changan представил новый кроссовер CS55 Plus