Пекин, 11 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Сети опубликованы фотографии нового седана Changan Uni-V. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Китайские автомобили» Changan Uni-V

Uni-V по своему внешнему виду напоминает кроссовер Uni-T. Модель получила заостренные фары, большую радиаторную решетку и спортивный бампер. При том, что наружные боковые зеркала отличаются заостренной формой, выдвижные ручки дверей и профиль крыши получились более обтекаемыми.

Представляющие единую линию задние фонари визуально расширяют модель. Uni-V оснащен спортивным выхлопом с большими насадками глушителя, а также спойлером, который автоматически поднимается на больших скоростях.

По предварительным данным, автомобиль будет оснащаться 187-сильным мотором объёмом 1,5 л, который будет развивать максимальную скорость в 205 км/ч. Ожидается, что модель также будет оснащаться гибридной установкой.

Напомним, до конца 2021 года китайская компания Changan планирует представить на российском авторынке новый кроссовер Uni-K.

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