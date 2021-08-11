Улан-Удэ, 11 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Бурятии завтра днём, 12 августа, и 13 августа ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди и ливни. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

(сс) jarmoluk Ливень

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По данным синоптиков, непогоду по южной половине республики вызовет смещение южного циклона.

Предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, поручено провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.