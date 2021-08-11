Сеул, 11 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. 11 августа в Южную Корею доставили 1,6 млн доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Известно, что груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 11:48 по местному времени.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 66 млн доз. К настоящему моменту страна получила 4,13 млн доз вакцины.

В общей сложности Южная Корея получила 8,98 млн доз различной вакцины от COVID-19, включая AstraZeneca и Moderna.

В настоящее время в стране используют вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.