Иркутск, 11 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Иркутские спасатели обеспокоены участившимися случаями гибели на воде как взрослых, так и детей. Как сообщает 11 августа территориальное ГУ МЧС РФ, с начала лета на водных объектах региона зарегистрировано 40 случаев гибели людей на воде, в том числе — шести несовершеннолетних. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Вода

«Трагические случаи на воде с детьми происходили в Иркутске, Усть-Куте, в Черемховском, Нижнеудинском, Куйтунском, Усольском районах. Все несовершеннолетние находились без присмотра», — пояснил начальник Центра ГИМС Александр Козлов.

По его словам, 3 августа в Чунском районе на бывшем карьере утонул 15-летний парень, который купался в компании двух своих друзей. Товарищи помочь утопающему, к сожалению, не смогли. Водоём непригоден для купания, находится в лесной полосе. На берегу стоял знак «купаться запрещено», однако подростки не обратили на него внимания.

На учёте Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области находятся 269 несанкционированных пляжей и мест, опасных для купания.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня погиб 8-летний житель дереви Чеботариха Куйтунского района: его тело нашли в пруду на глубине около 1,8 метра.

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