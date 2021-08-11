Черкесск, 11 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии число мобильных бригад для вакцинации против коронавируса увеличили почти вдвое — с 25 до 49. Для максимального охвата населения региона было создано в последние две недели еще 24 бригады медиков, сообщили 11 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Mil.ru Вакцинация

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Медики для удобства граждан будут посещать отдаленные уголки Карачаево-Черкесии. Особое внимание будет уделено жителям старшего возраста, которые больше других подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией.

«Всего в Карачаево-Черкесии вакцинации от коронавируса подлежат 84 574 человека старше 60 лет. На 10 августа завершили вакцинацию от COVID-19 25% из них», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего, по данным минздрава, в республике привиты более 90 тыс. человек. В регион за все время поступило свыше 108 тыс. доз вакцины.